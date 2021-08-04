Lübnanlılar birinci yılında Beyrut Limanı'ndaki patlamanın kurbanlarını anıyor
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Lübnanlılar birinci yılında Beyrut Limanı'ndaki patlamanın kurbanlarını anıyor

Lübnanlılar birinci yılında Beyrut Limanı'ndaki patlamanın kurbanlarını anıyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'da, bir yıl önce Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat maddesinin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Lübnan'da, bir yıl önce Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat maddesinin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, 4 Ağustos 2020'de yaşanan korkunç patlamanın birinci yılı münasebetiyle başkent Beyrut'taki Şehitler Meydanı'ndan patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 15 dakika süren yürüyüşün ardından Beyrut Limanı'nda güllerle, bando eşliğinde düzenlenen törenle karşılanan İç Güvenlik Güçleri, bir yıl önceki patlamada ölenler anısına Beyrut Limanı'nda inşa edilen anıta 214 gül bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde patlamanın birinci yılı dolayısıyla Liman'da toplanan yabancı diplomatlar, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Başkent Beyrut'ta deprem etkisi yaratan, doğrudan veya dolaylı olarak bir milyon insanın etkilendiği patlamanın birinci yılında Beyrut'un farklı bölgelerinde eş zamanlı gösteri ve yürüyüşler düzenlenmesi yönünde sosyal medyada günlerdir çağrılar yapılıyor.

Patlamada hayatını kaybedenleri anma ve failler için yürütülen soruşturmanın sonuçlanmasıyla, adaletin tecelli etmesi talebiyle düzenlenecek eylemlerde, yolsuzluk ve ihmalkarlıkla suçlanan yöneticilere tepkilerin dile getirilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişiden 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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