Lübnan'da bağımsızlığın 78. yılı törenle kutlandı

Lübnan'da bağımsızlığın 78. yılı askeri geçit töreniyle kutlandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ülkenin bağımsızlık yıl dönümü kapsamında kutlamalar yapıldı. Bağımsızlığın 78. yıldönümü Savunma Bakanlığı'nda askeri geçit töreniyle kutlandı. Törene Devlet Başkanı Michel Aoun, Başbakan Necip Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri de katıldı. Lübnan milli marşının okunduğu törende, 21 pare top atışı yapıldı. Sonrasında Devlet Başkanı Aoun Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Lübnan hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin de gösteri yaptığı törende gökyüzünde Lübnan bayrağı dalgalandırıldı.

Lübnan, 22 Kasım 1943'te 20 yıldan fazla süren Fransız mandasından kurtularak bağımsızlığını kazanmıştı.

(Nisrine Borghol/ İHA)