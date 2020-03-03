Louvre Müzesi'nde güvenlik önlemleri arttırıldı

03.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:56

Paris'te bulunan tarihi Louvre Müzesi korona endişesiyle geçici olarak kapatılmasının ardından, müze çevresinde de alınan güvenlik önlemleri arttırıldı.



Çin'de görülmeye başlayan ve kısa sürede dünya geneline yayılan korona virüsü etkisini sürdürürken, virüse karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü tarihi Louvre Müzesi'nde geçici olarak kapatılma kararının ardından güvenlik önlemleri de arttırıldı. Tüm giriş çıkış kapıları kapatılan tarihi müzenin etrafı bariyerlerle çevrilirken, görevli güvenlik güçlerinin sayısı da arttırıldı.



Louvre Müzesi geçtiğimiz günlerde korona virüsü endişesiyle ziyaretçi girişine kapatılmıştı. Müzenin kapatılmasının nedeni olarak da müze çalışanlarının korona virüsü endişesiyle çalışmak istememeleri olduğu belirtilmiş, müzenin bir süre daha kapalı olacağı duyurulmuştu.



Fransa'da korona virüsü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde toplam 191 kişide virüs bulunduğu tespit edildi. - PARİS

Kaynak: İHA