LÖSEV ile Umut Var! Canım Kardeşim'in Ağlatan Finali Böyle Değişti
LÖSEV, kuruluşunun 20. Yılı kutlaması adına, 1973 yılında efsane yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen ve lösemili bir çocuğun hikayesini anlatan "Canım Kardeşim"in hikayesini yeniden yazdı.
Kuruluşunun 20. Yılını kutlayan LÖSEV, anlamlı bir projeye imza attı. Başrollerini Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı 'Canım Kardeşim' isimli sinema filminin sonu değiştirilerek kısa film haline getirildi.
KAHRAMAN BU KEZ HAYATTA KALIYOR
Projede, usta oyuncu Tarık Akan'ı, oğlu Barış Üregül canlandırdı. Filmin orijinalinde Kahraman'ın son isteği olan televizyonu alabilmek için her yolu deniyor ancak küçük çocuk televizyonu göremeden hayatını kaybediyordu. Ancak LÖSEV'in yüreklere dokunan finalinde, lösemiden kurtulan kahraman bu kez ağabeyinin kollarında uyanıyor ve birlikte televizyon izliyor.
Lösemili çocuklara umut aşılamak adına yeniden canlandırılan efsane filmin sonunda olduğu gibi, LÖSEV sayesinde çocuklar yüzde 98 oranla lösemiyi yenebiliyor.
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Mükemmel olmuş, emeği geçen herkesin eline sağlık. . . Bu hastalıktan muzdarip çocuklarımızın yardımına koşan, en ufak da olsa fayda sağlayan herkesten de Allah razı olsun. Bir iyilik, her zaman başka iyilikleri de beraberinde getirir. Anne-babasını katleden, ona buna tecavüz eden insanların haberlerini değil; iyilik için mücadele insanların haberlerini okumak isteriz. Allah iyilerin sayılarını artırsın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne kadar güzel bir haber, tedavi başarısı ?'' nın üzerine çıkmış. Çocuklar ölmesin , iyi ki varsın LÖSEV. Rabb''im bu hastalıkla uğraşan herkese sabır, güç ve sağlık versin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BU FİLMİ İZLEYENLER, ZAMANINDA MEMLEKTİMİN HALİNİN BÖYLE OLDUĞUNU BİLMESİ AÇISINDAN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEKLEME . ŞU SAĞLIK KONUSUNDA BU İKTİDAR VARYA , DEVRİM YAPDI, DEVRİM , DARISI REFAH SEVİYEMİZE . . .Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Kim düşündüyse aklına,kim uyarladıysa emeğine sağlık.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Hele şükür Kahraman uyandıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır