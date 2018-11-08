LÖSEV ile Umut Var! Canım Kardeşim'in Ağlatan Finali Böyle Değişti

Kuruluşunun 20. Yılını kutlayan LÖSEV, anlamlı bir projeye imza attı. Başrollerini Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı 'Canım Kardeşim' isimli sinema filminin sonu değiştirilerek kısa film haline getirildi.

KAHRAMAN BU KEZ HAYATTA KALIYOR

Projede, usta oyuncu Tarık Akan'ı, oğlu Barış Üregül canlandırdı. Filmin orijinalinde Kahraman'ın son isteği olan televizyonu alabilmek için her yolu deniyor ancak küçük çocuk televizyonu göremeden hayatını kaybediyordu. Ancak LÖSEV'in yüreklere dokunan finalinde, lösemiden kurtulan kahraman bu kez ağabeyinin kollarında uyanıyor ve birlikte televizyon izliyor.

Lösemili çocuklara umut aşılamak adına yeniden canlandırılan efsane filmin sonunda olduğu gibi, LÖSEV sayesinde çocuklar yüzde 98 oranla lösemiyi yenebiliyor.