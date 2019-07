Lösemiyi iki kez yenen Umut'a sünnet düğünü

Elazığ'da 2,5 yaşında yakalandığı lösemiyi iki kez yenen ve sağlığına kavuşan 12 yaşındaki Umut Can Deniz için sünnet düğünü yapıldı.

2,5 yaşında lösemi teşhisi konulan, 4 yıl süren tedavi sonucu hastalığı yenen Deniz, 2 yıl sonra kontrol amacıyla gittiği hastanede hastalığın yeniden nüksettiğini öğrendi.

Hastalığa yenik düşmeyen Deniz, aynı zamanda Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İl Temsilcisi olan annesi Ayşe Kavak'ın da desteğiyle hastalığı ikinci kez yenmeyi başardı.

Deniz, Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda düzenlenen sünnet düğününde ailesi ve yakınları ile doyasıya eğlendi.

Deniz'in annesi Ayşe Kavak, düğün töreninde yaptığı konuşmada, oğlunun iki kez bu hastalığı yendiğini belirterek, bundan duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Oğlum lösemiyi yendi, tam kurtulduk derken hastalığı tekrar nüksetti. Bu bizim için yıkıcı bir durum oldu. Ayağa kalktık, biz bu hastalığı bir kez yendik, ikinci defa da atlatırız dedik. Mücadeleye daha zorlu başladık." diyen Kavak, ilik nakli olması gereken oğlunun uzun bir tedavi süreci geçirdiğini belirtti.

Kavak, "Bu sürede hep oğlumla beraber oldum. Ama benim evladım yıkılmadı. Bu hastalığı yeneceğimize çok inandık. 2018 yılında tedavi bitti." diye konuştu.

"Bu güzel günü gördüğümüze şükrediyorum"

Oğlunun oyunla tanışması gerektiği yaşta hastaneyle tanıştığını ifade eden Kavak, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza şunu söylüyorum; yıkılmasınlar. Bu tedavide moral çok önemli Özellikle annelerimiz evlatlarına moral olsunlar. Anne olmak kolay değil, ben çocuğuma hem anne hem baba olarak bu süreçte çok zorlandım. Çocuğum şu an iyileşti. Bu güzel günü gördüğümüze şükrediyorum. Oğlum sünnet oldu, erkekliğe ilk adımını attı. Bunun gururu ve sevinciyle bu düğün törenini yapmaya karar verdik."

Umut Can Deniz de mutlu olduğunu belirterek, "Çok yoğun ilaçlar aldım, ağır tedavi gördüm. Bu süreci iki defa yaşadım. İlk lösemi olduğumda atlattım. İkinci lösemi tanısı konulduğunda pes etmedim. Asla pes etmek yok. Lösemili arkadaşlarım da asla pes etmesin, umutlarını yitirmesinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA