Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı

Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'dan Bodrum'a moral gezisine giden lösemili öğrencileri taşıyan tur midibüsünün yağış sonrası kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 4'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Ankara'dan Bodrum'a moral gezisine giden lösemili öğrencileri taşıyan tur midibüsünün yağış sonrası kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 4'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, Kale - Muğla karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kocaeli, Ankara ve Elazığ illerinden toplanan 22 lösemili öğrenci ve 3 öğretmen, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen moral gezisine gitmek üzere 06 L 2746 plakalı tur midibüsü ile Ankara'dan yola çıktı. Denizli'nin Kale ilçesini 2 kilometre geçen midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizerek ilerleyen midibüs, yolun ortasındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla ve Denizli illerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgede önlem alan jandarma ve polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için sıkı tedbir aldı.

Bölgeye ilk ulaşan ambulanslar, 4'ü ağır 15 öğrenciyi alarak Denizli, Tavas ve Kale'deki hastanelere sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 7 öğrenci ve 3 öğretmen ise, gelen takviye sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastanelere yönlendirildi. Durumu ağır olan 4 öğrenci, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Midibüs sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Vali, Kaymakam ve Başkan çalışmaları yerinde inceledi

Üzücü kazanın hemen ardından Vali Ali Fuat Atik, Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin ve Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışmaları yerinden takip etti. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden çalışmalar sırasında, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Devrilen araçtan çıkarılan öğrencilerin eşyaları, belediyeye ait araca yüklenerek emanete alındı. Hurdaya dönen midibüs ise, vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

(İbrahim Yenipazarlı - Semih Can Yılmaz - Hasan Durna/ İHA)

Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Son Dakika! 3 ilde esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Son Dakika! 3 ilde esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4'ü ağır 25 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 20:23:13. #1.14#

title