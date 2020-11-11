Londra'da polis karakoluna arabasıyla çarpan bir kişi gözaltına alındı
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BBC

Londra'da polis karakoluna arabasıyla çarpan bir kişi gözaltına alındı

11.11.2020 23:47 | Son Güncelleme: 11.11.2020 23:51
Londra'da polis karakoluna arabasıyla çarpan bir kişi gözaltına alındı

Londra'nın kuzeyindeki Enfield bölgesindeki Edmonton polis karakoluna bir kişinin arabasıyla çarptığı bildirildi.

Londra'nın kuzeyindeki Enfield bölgesindeki Edmonton karakoluna bir kişinin arabasıyla çarptığı bildirildi.

Londra emniyetinin açıklamasında, bugün yerel saatle 18: 58'de Edmonton Polis Merkezi'ne bir aracın çarptığı, bir kişinin olayla ilgili gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin söz konusu araçla ve olayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Ambulans ve itfaiye görevlilerinin de olay yerinde hazır bekletildiği açıklanırken, polis merkezinin tahliye edildiği kaydedildi.

Sosyal medyada olay yerinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir otomobilin karakol binasının girişine çarptığı görülüyor.

BBC

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