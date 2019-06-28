Londra'da Öldürülen Barış Küçük İçin Cenaze Töreni Yapıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Haziran'da sabaha karşı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkiye kökenli Barış Küçük için cenaze töreni düzenlendi. Küçük'ün cenazesi, Karl Marx'ın da mezarının bulunduğu Highgate'e defnedildi