Londra'da bıçaklı saldırı alarmı

29.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:42

Londra polisi, Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Londra polisi, Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi. Polis, Londra Köprüsü'nü emniyet kordonuna aldı, olay yerinden sivil halk koşarak uzaklaştı. Metropolitan Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir adam gözaltına alındı ve birkaç kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Görgü tanıkları, köprünün güney tarafında öğleden sonra kısa bir süre sonra birkaç kişinin kavga ettiğini ifade etti.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Kaynak: İHA