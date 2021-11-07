LoL Worlds 2021 Finali EDG vs DWGK serisi 4 milyonu aşkın izleyici tarafından izlendi!

LoL Worlds 2021'in Final maçı bugün Edward Gaming ve DamWonGamingKia arasında oynandı. Best of 5 yani beş maçlık seri olarak oynanan karşılaşmalarda Edward Gaming, geçtiğimiz senenin şampiyonu Damwon'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Turnuvanın en çok izlenen maçları sırasıyla şu şekilde oldu:

Final: DWGK vs EDG - 4.018.728 izleyici

Yarı Finaller: T1 vs DWGK - 3.540.094 izleyici

Çeyrek Finaller: DWGK vs MAD - 2.293.979 izleyici

Grup Aşaması: T1 vs DFM - 2.232.979 izleyici

Çeyrek Finaller: T1 vs HLE - 2.201.025 izleyici

Esports Charts'ın verilerine göre LoL Worlds 2021'in en çok kişi tarafından izlenen maçı Damwon Gaming ve Edward Gaming arasında oynanan Final karşılaşması oldu. Final karşılaşmasını yarı final ve çeyrek final karşılaşmaları takip etti.

Turnuvanın toplam yayın süresi: 134 saat 40 dakika,

Turnuvanın ortalama izleyici sayısı: 1.298.219 oldu.

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