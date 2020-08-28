Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı

Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attıRemy: "Her şeyimi bu kulübe vereceğim""Fenerbahçe ile görüştük"Fransız forvet sağlık kontrolünden geçti ve 2+1 yıllık sözleşme yapıldıMustafa Akın, Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.

28.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:15

Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı

Remy: "Her şeyimi bu kulübe vereceğim"

"Fenerbahçe ile görüştük"

Fransız forvet sağlık kontrolünden geçti ve 2+1 yıllık sözleşme yapıldı

Mustafa Akın,

Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.

Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı. İstanbul'da yapılan imza törenine Başkan Hasan Kartal, Yöneticilerden Ali Zeki Saruhan, Loic Remy ve temsilcisi katıldı.

İmza töreninde konuşan Loic Remy, Fenerbahçe ile de görüşme yaptıklarını doğrularken, Rizespor'a gelmesinde Lille'den takım arkadaşları Yusuf ve Zeki'nin de fikirlerini aldığını ve bunun etkili olduğunu söyledi.

Loic Remy; "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce sahalara dönmek istiyorum. Her şeyimi bu kulübe vereceğim. Burada zevkle oynayacağım. Beklentilerin farkındayım. Zoru seviyorum. Başarı için zorun olması gerekiyor. Sportif direktörle görüştüğümde kulüple alakalı bana çok güzel şeyler anlattılar. Yusuf ve Zeki'nin de fikirlerini aldım buraya gelmeden önce. Başka bir kulüple görüşüyordum ancak buraya gelmeye karar verdim. Evet Fenerbahçe ile görüştük, başka takımlar da vardı. Türk halkı çok sabırlı. Bunu burada gördüm. Bu kararı almamda bu durum da çok etkili oldu" açıklamalarını yaptı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise; "Loic Remy'nin ailesiyle Rize'de güzel bir hayatı olacak. Burada çok başarılı olacak. Biz iyi bir kulübüz. Başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur Dünya
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Ekonomi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var 3. Sayfa
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Ekonomi
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı Güncel
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak
Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
'Valiyim' diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: 'Yine çıksam yine yaparım'
"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Ezgi Mola Sezen Aksu Halit Ergenç
Spor Fatih Terim Metin Oktay Eddie Newton Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Türk Çocuk Milli
Şu an buradasınız: Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 16:15:21. #1.15#
title