Logitech G923 gerçeğe en yakın deneyim için geliştirildi! Logitech'ten Trueforce teknolojisi ile geliştirilen yeni direksiyon seti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Logitech G923 gerçeğe en yakın deneyim için geliştirildi! Logitech'ten Trueforce teknolojisi ile geliştirilen yeni direksiyon seti

Logitech kendi blog sayfası üzerinden ürünü tanıttı. Logitech G923 fiyatı ne kadar? Logitech G923 Xbox One, PS4 ve PC ile uyumlu mu? Direksiyon seti ile oynanacak en güzel yarış oyunları neler?

Logitech G923 gerçeğe en yakın deneyim için geliştirildi! Logitech'ten Trueforce teknolojisi ile geliştirilen yeni direksiyon seti
05.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:26

Yeni TRUEFORCE teknolojisini içeren yarış direksiyonu ve pedallar, Logitech G923 adı ile Logitech Blog üzerinden tanıtıldı. Yarış simülasyonu için gerçeğe en yakın tasarım olan ürünün deneyimi geliştirildi. Yol yüzeyi kavrama, lastik gıcırtısı ve yoldaki pürüzleri hissetme gibi pek çok özellik bu ürün ile mümkün.

Logitech, yarış simülasyonu yarışçıları için 5 yıldır geliştirdiği üründen oldukça memnun görünüyor. Direksiyonda hissedilen hissi şimdi çok daha iyi sunabildiklerini ifade ediyor. Geliştirilen teknolojilerden biri ise her arabanın kendine ait hissi yaşatması. Alınan geri bildirimler sebebi ile zorlu ve gerçekten gerekli olduğunu düşündükleri bu teknolojiyi de sunacaklar.

Logitech G923 gerçeğe en yakın deneyim için geliştirildi! Logitech'ten Trueforce teknolojisi ile geliştirilen yeni direksiyon seti

Trueforce teknolojisi ile geliştiriciler, arabaları mümkün olduğunca gerçekçi hissettirecek fizik motorları geliştirdiler. Trueforce doğrudan oyun içindeki fizik ve ses motorlarında çalışır ve tüm bu bilgileri dahili olarak saniyede 4.000 kez işler. Sonuç, benzersiz bir gerçekçilik seviyesidir. Simülasyon yarışçıları her şeyi hissedecek: belirli motor gürültüsü, yol hissi, dönüş sırasında sürüklenen otomobilin ağırlığı ve daha fazlası.

Assetto Corsa Competizione geliştiricisi Kunos Simulazioni, Trueforce desteği için arabaların lastik modellerini güncellediklerini belirtti. Bu artırılmış gerçekçilik, özellikle performansa odaklananlar için etkileyici bir deneyim olacaktır.

Logitech G923 gerçeğe en yakın deneyim için geliştirildi! Logitech'ten Trueforce teknolojisi ile geliştirilen yeni direksiyon seti

Logitech G923, Xbox One, PS4 ve PC ile uyumludur.

LOGITECH G923 FİYATI

Logitech beş yıldır geliştirilen yeni yarış direksiyonunu duyurdu:

PlayStation 4, Xbox ve PC için G923.

G923, G29 ve G920'nin yerine geçti ve Ağustos ayında 399.99 dolara satışa sunulacak.

Teknik bilgi için buraya tıklayın.

Logitech G923 gerçeğe en yakın deneyim için geliştirildi! Logitech'ten Trueforce teknolojisi ile geliştirilen yeni direksiyon seti

YARIŞ OYUNLARI

Gran Turismo Sport

Assetto Corsa

Project Cars 2

F1 2019

Forza Motorsport 7

iRacing.com

RaceRoom Racing Experience

rFactor 2

Dirt Rally 2.0

Automobilista

Burnout Paradise Remastered

İlgili Haberler

EA Sports FIFA 21 için bazı yeni özellikleri duyurdu | Yeni görüntüler sızdırıldı!
EA Sports FIFA 21 için bazı yeni özellikleri duyurdu | Yeni görüntüler sızdırıldı!
Reddit'ten bir sızıntı haberi daha! MS Flight Simulator 2020 beta sızıntıları
Reddit'ten bir sızıntı haberi daha! MS Flight Simulator 2020 beta sızıntıları
Altın fiyatları ne kadar oldu! Tarihi rekor kıran altının gram fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar oldu! Tarihi rekor kıran altının gram fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı 3. Sayfa
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Ekonomi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor Ekonomi
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Magazin
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Barış Arduç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mehmet Topal Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Deprem Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Logitech G923 gerçeğe en yakın deneyim için geliştirildi! Logitech'ten Trueforce teknolojisi ile geliştirilen yeni direksiyon seti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 11:35:50. #1.15#
title