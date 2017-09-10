Logitech G233 Prodigy İnceleme

Logitech G233 Prodigy inceleme videosu ile karşınızdayız. Bu video ile birlikte eSpor oyunlarına gönül verenler için özel olarak geliştirilen bu özel kablolu kulaklığa yakından bakıyoruz. Tasarımı ve Pro-G ses sürücüleri ile G233 ön plana çıkmayı başarıyor.



Logitech G233 Prodigy özellikleri ve fiyatı



Karma örgü malzemelerle üretilen Pro-G gelişmiş ses sürücüleri; ses profilleri ile birlikte kullanılarak zengin ve gürleyen baslar, net sesler, hassas tizler ile düşük bozulma seviyeleri sunmayı amaçlıyor.



Bu kulaklıkta vurgulanması gereken nokta ses sürücüleri. Pro-G ses sürücüleri, kaynağından bağımsız olarak analog ve dijital ses üretme için optimize edilmiş. Gürültü önleyici ve mikro pop filtreli kollu mikrofon, sohbet için yüksek kalitede ses yansıtabiliyor.



Cihazın aynı zamanda konsollar ile tam uyumlu olduğunu da belirtelim. Bazı Xbox One modelleri dışında, Logitech G233 Prodigy'yi tüm konsol ve tabletlerinizde gönül rahatlıyla, hiç bir ses kaybı yaşamadan kullanabilirsiniz.



Logitech G233 Prodigy fiyatı ise 480 TL bandında. İsterseniz sözü uzatmadan sizi inceleme videomuz ile baş başa bırakalım, iyi seyirler.