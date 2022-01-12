Logan: Wolverine filmi oyuncuları kim? Logan: Wolverine filmi konusu, oyuncuları ve Logan: Wolverine özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Logan: Wolverine filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Logan: Wolverine konusu, özeti ve Logan: Wolverine oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Logan: Wolverine filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Logan: Wolverine filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Logan: Wolverine filmini izleyecek olanların merak ettiği Logan: Wolverine konusu nedir, Logan: Wolverine oyuncuları kimler ve Logan: Wolverine özeti gibi konuları inceliyoruz.
LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Logan: Wolverine'de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.
LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: James Mangold
Yapım Yılı: 2017
Türü: Bilimkurgu, Aksiyon
Oyuncular: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
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