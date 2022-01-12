Logan: Wolverine filmi oyuncuları kim? Logan: Wolverine filmi konusu, oyuncuları ve Logan: Wolverine özeti!

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LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Logan: Wolverine'de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: James Mangold

Yapım Yılı: 2017

Türü: Bilimkurgu, Aksiyon

Oyuncular: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen

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