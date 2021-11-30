Lodosta hasar gören fabrika çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lodosta hasar gören fabrika çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lodosta hasar gören fabrika çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti

Gebze'de şiddetli lodos nedeniyle hasar gören fabrikanın çatısını tamir etmek isterken düşerek hayatını kaybeden Yurdal Gökçe'nin (41) cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze'de şiddetli lodos nedeniyle hasar gören fabrikanın çatısını tamir etmek isterken düşerek hayatını kaybeden Yurdal Gökçe'nin (41) cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Dün yaşanan şiddetli lodosta Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısı hasar gören Yurdal Gökçe (41) tamir etmek için çatıya çıktı. Bu sırada etkisini iyice arttıran lodos nedeniyle Gökçe çatıyla birlikte metrelerce yükseklikten aşağıya uçtu. Fabrika'da çalışanlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Gökçe sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökçe'nin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökçe'nin ağabeyi Cemal Gökçe "Fırtına sırasında çatıdan birkaç saç kalmış kardeşim de bunları düzeltmek için çatıya çıkmış. Ama esen rüzgarla birlikte depoya düşmüş. Başkasının işini kendi işi gibi gören bir insandı. Evli ve 41 yaşındaydı" diye konuştu.

Gökçe'nin cenazesi burada yapılacak otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum'un Paşalı köyüne götürülecek.

(Volkan Kayalar/ İHA)

Lodosta hasar gören fabrika çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

 Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

 Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title