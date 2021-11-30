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Lodos uçuşlarda aksamaya neden oluyor

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel
Lodos uçuşlarda aksamaya neden oluyor

İSTANBUL'DA tekrar etkisini arttıran lodos nedeniyle, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçerek havada tur atmaya başladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'DA tekrar etkisini arttıran lodos nedeniyle, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçerek havada tur atmaya başladı.

İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de şiddetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar, başka havalimanına yönlendirileceği öğrenildi. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda inişlerde kapasite azaltılmaya gidildi.


- İstanbul
Lodos uçuşlarda aksamaya neden oluyor

Lodos uçuşlarda aksamaya neden oluyor

Lodos uçuşlarda aksamaya neden oluyor

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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Son Dakika Haberleri

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