Lodos uçuşlarda aksamaya neden oluyor

İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de şiddetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar, başka havalimanına yönlendirileceği öğrenildi. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda inişlerde kapasite azaltılmaya gidildi.