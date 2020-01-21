: Liya ne demek? Liya nedir? Liya isminin anlamı

21.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:42

Ebeveynler, çocuklarına hangi ismi koyacaklarına karar vermek için Liya anlamı nedir araştırıyor. Son günlerde popüler isimler arasında bulunan Liya adı çoğunlukla kız çocuklarına veriliyor. İşte, Liya'nın anlamı...

LİYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? LİYA NE DEMEK?

Arapça kökenli Liya'nın anlamı "Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı" anlamına gelmektedir. Bu isim kız çocuklarına veriliyor. Ayrıca Liya ismi Kur'an'da geçmiyor.

LİYA İSMİ ANALİZİ

Liya ismini pembe renk temsil eder. Kişinin karekterini oluşturduğu düşünülen ismin harfleri ise şu anlamlara geliyor:

L: Sanatsal yeteneğe sahip

İ: Kırılgan

Y: Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşarlar

A: Atılgan-enerjik

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