Liya ne demek? Liya nedir? Liya isminin anlamı
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Liya ne demek? Liya nedir? Liya isminin anlamı

Liya ismi son dönemde Türkiye'de tercih edilenler arasında yer alıyor. Genellikle kız çocuklarına konulan Liya adı anlamı merak ediliyor. Peki, Liya ne demek? Liya isminin anlamı nedir? İşte detaylar...

21.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:42
Liya ne demek? Liya nedir? Liya isminin anlamı

Ebeveynler, çocuklarına hangi ismi koyacaklarına karar vermek için anlamı nedir araştırıyor. Son günlerde popüler isimler arasında bulunan Liya adı çoğunlukla kız çocuklarına veriliyor. İşte, Liya'nın anlamı...

LİYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? LİYA NE DEMEK?

Arapça kökenli Liya'nın anlamı "Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı" anlamına gelmektedir. Bu isim kız çocuklarına veriliyor. Ayrıca Liya ismi Kur'an'da geçmiyor.

LİYA İSMİ ANALİZİ

Liya ismini pembe renk temsil eder. Kişinin karekterini oluşturduğu düşünülen ismin harfleri ise şu anlamlara geliyor:

L: Sanatsal yeteneğe sahip

İ: Kırılgan

Y: Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşarlar

A: Atılgan-enerjik


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: Liya ne demek? Liya nedir? Liya isminin anlamı
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