Liverpool Teknik Direktörü Kloop: İstanbul bizim için özel bir yer

15.08.2019 11:48

Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp, UEFA Süper Kupa Finali'nde geriye düştükleri maçta penaltı atışları sonucu Chelsea'yi yenmeleri sonrası İstanbul'daki atmosferin harika olduğunu belirterek "Burası bizim için özel bir yer" dedi.

Liverpool 2005'teki UEFA Süper Kupası Finali'nde de Milan'a karşı 3-0 geriye düştükleri maçı çevirmeyi bilmiş ve penaltılarla kupaya uzanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle