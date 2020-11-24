Liverpool - Atalanta maçı hangi gün, saat kaçta? Liverpool - Atalanta maçı hangi kanalda?
24.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:36
Liverpool ile Atalanta arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Anfield, Liverpool'da oynanacak. Peki, Liverpool - Atalanta maçı hangi gün, saat kaçta? Liverpool - Atalanta maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen ve koronavirüs önlemleri kapsamında oynanacak Liverpool - Atalanta maçı hangi gün, saat kaçta? Liverpool - Atalanta maçı hangi kanalda?
LIVERPOOL - ATALANTA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Liverpool-Atalanta Maçı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Liverpool-Atalanta Maçı 23:00'de başlayacak.
LIVERPOOL - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.