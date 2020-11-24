Liverpool - Atalanta maçı hangi gün, saat kaçta? Liverpool - Atalanta maçı hangi kanalda?

Liverpool ile Atalanta arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Anfield, Liverpool'da oynanacak. Peki, Liverpool - Atalanta maçı hangi gün, saat kaçta? Liverpool - Atalanta maçı hangi kanalda?