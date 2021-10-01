LİSİNİA YABAN HAYATI REHABİLİTASYON PROJESİ SONLANDIRILDI

BURDUR (DHA) - BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Proje Alanı içinde yer alan Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Projesi sona erdi. Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaban hayvanları, Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Lisinia Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, 2005 yılında başlattıkları Lisinia Proje Alanı kapsamında Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Projesi'ne ilk olarak Burdur'da daha sonra Lisinia Doğa Proje Alanı'nda devam ettiklerini söyledi. Bu projeyi bugün itibarıyla sonlandırdıklarını aktaran Sarıca, "Binlerce hayvanı burada tedavi edip doğaya kazandırdık. Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin ihtiyaç olduğunu düşünerek başlamıştık. Avcıların vurduğu, yaralanmış, hastalanmış, Türkiye'nin her yerinden gelen hayvanları kendi imkanlarımızla tedavi edip doğaya kazandırdık" diye konuştu.

Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonunun yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile 10 yıllık protokol imzaladıklarını söyleyen Sarıca, 'Bu süre doldu ama biz süre dolmasına rağmen burada tedavi ve rehabilitasyona devam ettik. Protokolümüz sona erdi. Aslında bir anlamda doğanın emanetlerini doğaya geri gönderdik" dedi.

Sadece Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarını sonlandırdıklarını, diğer tüm projelerin devam ettiğini kaydeden Sarıca, "Lisinia Proje'nin kuruluş amaçlarından biri de yaban hayvanları rehabilitasyonuydu. Sonuçta yaban hayvanları doğanın bir parçası ve yaban hayvanları için bir şeyler yapabilmek bizi çok mutlu etti. Burukluğumuz inşallah hakkını vererek tedavi ve rehabilitasyonlarına devam edilir ve doğada yaban hayvanları sahipsiz kalmaz, tek isteğimiz bu. Tek kuruş destek, hibe, bağış almadan tüm zorluklara rağmen yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmeye çalıştık. Çok yorulduk ama doğaya borcumuzu ödediğimizi sanıyoruz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Projenin sonlandırılmasıyla Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.