Lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınavlar nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul sınavları açıklaması
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Lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınavlar nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul sınavları açıklaması

02.02.2021 16:00 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:03
Lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınavlar nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul sınavları açıklaması

Liselerin açılacağı tarih gündemde merak konusu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili açıklama yaptı. Diğer taraftan lise sınavları öğrenciler tarafından araştırılıyordu. Bakan Selçuk sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınavlar nasıl olacak?

Lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların faaliyet durumu ile ilgili bugün açıklama yaptı. Bakan Selçuk liseler ile ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk açıklaması sonrasında liselerin açılacağı tarih ve sınavlar merak konusu oldu. Peki liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir." dedi.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk bugün şu açıklamayı yaptı; "1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek"

LİSE SINAVLARI KONULARI NELER OLACAK?

Lise sınavları, 1 Kasım 2020'ye kadar olan ders konuları kapsamında yapılacak.

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