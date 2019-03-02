Lisenin Savaş Alanına Döndüğü Tekme Tokat Kavga Kameralara Yansıdı
Ağrı'da A Takımı Savaş Ay Anadolu Lisesinde kaydedilen görüntülerde; öğrenciler okul merdivenlerinde tekme tokat birbirine girdi.
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki A Takımı Savaş Ay Anadolu Lisesi kaydedilen kavga görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Öğrenciler arasında çıkan kavga kısa sürede tüm okula sıçradı. Merdivende toplanan öğrenciler birbirlerine vurmaya başladı.
Bazı öğretmenler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Okul müdür yardımcısı, öğrencileri ayırmaya çalışırken merdivenlerden düşüpkafasına darbe aldı.
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