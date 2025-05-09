Lise 3 yıl mı oldu? Liselerde zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?

Liselerde zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, reel sektörün nitelikli ara eleman talepleri doğrultusunda liselerde eğitimi yeniden yapılandırmayı planlıyor. Lise 3 yıl mı oldu?

LİSE 3 YIL MI OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimdeki olası değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber Özel yayınına katılan Bakan Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusundaki talepler doğrultusunda, önerilen modelleri titizlikle takip ettiklerini söyledi. Tekin, bunların içerisinde süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunlar Kabine toplantısında istişare edebileceklerini, bir karar alınması gerekirse alacaklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimdeki olası değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber Özel yayınına katılan Bakan Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusundaki talepler doğrultusunda, önerilen modelleri titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Tekin, bunların içerisinde süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunlar Kabine toplantısında istişare edebileceklerini, bir karar alınması gerekirse alacaklarını kaydetti.

Liselerdeki eğitim süresine dair kamuoyunda 3 model tartışılıyor.

'3+1 Eğitim Sistemi'nde, lisede zorunlu eğitimin ilk 3 yıla indirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda öğrencilere 11. sınıfta diploma verilecek. 12. sınıf ise isteğe bağlı olarak üniversiteye hazırlık yılı şeklinde planlanıyor.

'2+2 Eğitim Sistemi'nde ise liseler için zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması tartışılıyor. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek. Mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.

'Yaş Modeli'nde de öğrenciler için zorunlu eğitimi tamamlama yaşı belirlenmesi tartışılıyor. Buna göre lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecek.