Lisans nedir? TDK lisans ne demek? Lisans sözlük anlamı! Futbolda lisans ne demek?
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Lisans nedir? TDK lisans ne demek? Lisans sözlük anlamı! Futbolda lisans ne demek?

09.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:45
Lisans nedir? TDK lisans ne demek? Lisans sözlük anlamı! Futbolda lisans ne demek?

Lisans terimi, eğitim ve futbolda geçen ve aratılan sözcükler arasında. Lisans nedir? TDK lisans ne demek? Lisans sözlük anlamı! Futbolda lisans ne demek?

Günlük hayatta karşımıza çıkan, sıkça duyulan ve anlamını bilmediğimiz Lisans nedir? TDK lisans ne demek? Lisans sözlük anlamı! Futbolda lisans ne demek?

LİSANS NE DEMEK?

Doktora veya lisanslarını hazırladıkları sırada maişet parasını büro ve otel garsonluğu yapmakla çıkarıyorlardı.

İthal lisansı. İhraç lisansı.

LİSANS SÖZLÜK ANLAMI

Özellikle dört yıl süren eğitim süreçleri için kullanılır. Söz konusu eğitim sürecinin ilk dönemi için önlisans ve uzmanlık edinme safhasına ise lisansüstü denir.

FUTBOLDA LİSANS NE DEMEK?

Lisans; dünyaca tanınmış markaların, futbol kulüplerinin, sinema ve çizgi film karakterlerinin veya dijital oyunların haklarının belli bir süreyle farklı bir ürün kategorisi veya bir servis için kullanılmasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:45:23. #1.14#
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