Lir meteor yağmuru 'yeni ayla' buluşacak: Saatte 15 yıldız kayması görülebilir
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Lir meteor yağmuru 'yeni ayla' buluşacak: Saatte 15 yıldız kayması görülebilir

Her sene 16-25 Nisan tarihleri arasında görülen Lir (Lyrid) göktaşı yağmurunun 2020'de "yeni aya" denk gelmesi sebebiyle gökyüzünün daha karanlık olacağı ve bu nedenle de bu doğa olayının daha iyi gözlemlenebileceği belirtildi

20.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:54
Lir meteor yağmuru 'yeni ayla' buluşacak: Saatte 15 yıldız kayması görülebilir

Her sene 16-25 Nisan tarihleri arasında görülen Lir (Lyrid) göktaşı yağmurunun 2020'de "yeni aya" denk gelmesi sebebiyle gökyüzünün daha karanlık olacağı ve bu nedenle de bu doğa olayının daha iyi gözlemlenebileceği belirtildi.

Göktaşı yağmurunun en yoğun olacağı salı ve çarşamda günleri saatte 15 "yıldız kaymasının" yaşanması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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