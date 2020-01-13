Lior Ahituv kimdir? Lior Ahituv kaç yaşında, nereli? Lior Ahituv ne iş yapıyor?

13.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:22

İsrail asıllı olan Lior Ahituv, Ege Kökenli ile evlilik yolunda ilerliyor. İstanbul'da bir şirkette çalışıyor ve satış alanında uzman bir iş insanı olarak Türkiye'de hayatını sürdürüyor. Peki, Lior Ahituv kaç yaşında? Lior Ahituv hayatı hakkında bilgi haberimizde...

LİOR AHİTUV KİMDİR?

Lior, 20 Şubat 1988 tarihinde İsrail Ramat HaSharon şehrinde dünyaya geldi. İsrail kökenli Lior Ahituv, Türkçe, İbranice ve İngilizce olarak üç dil biliyor. 2007-2009 yılları arasında İsrail'de Sales Representative de çalıştı. 2009 yılında ise İstanbul'a gelerek burada İstanbul Branch Manager şirketinde çalışmaya başlamıştır.

Satış, insan kaynakları, satış yönetimi, sosyal medya, satış operasyonu ve satış ve pazarlama konularında deneyim sahibi olan Lior Ahituv bu yönde kariyerine devam ediyor. Oyuncu Ege kökenli ile 4 yıldır birliktelik yaşayan ve Lion Ahituv uzun sürenin ardından evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.