Limon tansiyonu düşürür mü? Limon nelere iyi gelir? Limonun faydaları nelerdir?

İçerisinde bulunduğu c vitamini ile birçok faydası bulunan Limon tansiyonu düşürür mü? Limon nelere iyi gelir? Limonun faydaları nelerdir?

Yararları bilinen limon nelere iyi gelir? Limon tansiyonu düşürür mü? Limonun faydaları neler? Limon zararları neler?

LİMON TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?

Birçok kişi tansiyonu yükseldiği zaman limon yer. Peki, gerçekten Limon tansiyonu düşürür mü? Limon faydaları ile birçok rahatsızlıkta kullanılır. Limonun tansiyona iyi gelip gelmeyeceğini ispatlanmamıştır.

LİMONUN FAYDALARI NELER?

Hazımsızlığı önler. ...

Ateşi azaltır. ...

Diş bakımı sağlar. ...

Yanıkları giderir. ...

Küçük kanamaları durdurur. ...

İyi bir temizleyicidir. ...

Cilt sağlığını korur.