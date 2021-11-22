Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta mahsur kalan gençler kurtarıldı - Haberler
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Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta mahsur kalan gençler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta mahsur kalan gençler kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Bey Dağlarında Likya yürüyüşü esnasında rotasını kaybederek, sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, JAK timlerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Bey Dağlarında Likya yürüyüşü esnasında rotasını kaybederek, sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, JAK timlerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Beldibi Mahallesinde dün saat 15.00 sıralarında Bey Dağlarında Likya yürüyüşü esnasında rotasını kaybeden S.G. (22) ile S.T.B. (27) sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Gençler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 5 kişilik, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ekibi ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri sevk edildi.

2 kişi yaklaşık 3 saatlik intikal sonucunda sarp ve kayalık alanda dağcılık tesisi kurularak bulundukları kayalıklardan indirildi. - ANTALYA

Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta mahsur kalan gençler kurtarıldı

Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta mahsur kalan gençler kurtarıldı

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