Likya Lahiti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi
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Likya Lahiti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi

Manisa'daki Sidas Antik Kenti'nden yıllar önce çalınarak İtalya'ya götürülen bin 800 yıllık antik taş adak yazıtı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabalarıyla 23 yıl sonra yeniden İtalya'nın başkenti Roma'dan THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

22.09.2020 23:58 | Son Güncelleme: 23.09.2020 00:04

Manisa'daki Sidas Antik Kenti'nden yıllar önce çalınarak İtalya'ya götürülen bin 800 yıllık antik taş adak yazıtı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabalarıyla 23 yıl sonra yeniden İtalya'nın başkenti Roma'dan THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Likya Lahiti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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