Likya Lahiti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi Manisa'daki Sidas Antik Kenti'nden yıllar önce çalınarak İtalya'ya götürülen bin 800 yıllık antik taş adak yazıtı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabalarıyla 23 yıl sonra yeniden İtalya'nın başkenti Roma'dan THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Manisa'daki Sidas Antik Kenti'nden yıllar önce çalınarak İtalya'ya götürülen bin 800 yıllık antik taş adak yazıtı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabalarıyla 23 yıl sonra yeniden İtalya'nın başkenti Roma'dan THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel