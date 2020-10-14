Lihtenştayn - San Marino UEFA Uluslar Ligi grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Bu maçlardan Lihtenştayn - San Marino arasında oynanan maçın sonucu futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Lihtenştayn - San Marino maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puanları kaç?