Ligin zirvesinde sessiz derbi: Galatasaray 0- Beşiktaş 0

Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Telekom Arena'da seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisi 0-0 berabere tamamlandı.



Her iki takımın da önemli gol pozisyonları yakaladığı maç sonrası Galatasaray 50 puanla 3'üncü, Beşiktaş ise 44 puanla 5'inci sıradaki yerini korudu. Euronews.com'da Görüntüle