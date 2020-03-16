Ligin zirvesinde sessiz derbi: Galatasaray 0- Beşiktaş 0
16.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:48
Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Telekom Arena'da seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisi 0-0 berabere tamamlandı.
Her iki takımın da önemli gol pozisyonları yakaladığı maç sonrası Galatasaray 50 puanla 3'üncü, Beşiktaş ise 44 puanla 5'inci sıradaki yerini korudu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com