Lies of P'den oynanış fragmanı geldi

Pinokyo dünyasında yaklaşan bir aksiyon RPG oyunu olan Lies of P, Bloodborne havasına sahip yeni bir oynanış fragmanı yayınladı.

Lies of P'de, Gepetto'yu bulmak ve insan olmak için bir kukla mekanoid olan Pinokyo olarak oynuyorsunuz. Avrupa'daki Belle Epoque döneminden esinlenen karanlık, gotik bir dünyada Geppetto ile aranızda duran canavarları acımasızca sökmek için kullanabileceğiniz araçlar veriliyor.

Paylaşılan yeni oynanış fragmanında, kavisi bir bıçak, demir testere, baltalar ve düşmanları kendinize doğru çekebilmeniz için bir kanca da dahil olmak üzere savaşabileceğiniz bazı silahlara göz atmamızı sağladı. Ayrıca parmaklarınızdan ateş çıkarabilir ve düşmanlarınızı yakabilirsiniz.

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Klasik hikayenin aksine Lies of P'de yolunuzu bulmak ve Pinokyo'yu insan yapmak için sürekli yalan söylemeniz gerekir. Lies of P'nin hikayesinin, nasıl yalan söylediğinize bağlı olarak farklı şekilde oynanan birbirine bağlı görevlere anlatılır ve diyalog seçimleriniz oyunun gidişatını etkiler ve farklı sonlara ulaşabilirsiniz.

İlk olarak Ağustos'ta duyurulan Lies of P, PS5, Xbox Series X ve PC için 2023'te piyasaya sürülecek.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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