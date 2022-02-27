Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi - Haberler

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Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor'a konuk olan VakıfBank rakibini 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor'a konuk olan VakıfBank rakibini 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

VakıfBank, ligde 5 Mart Cumartesi 13.00'te THY'yi ağırlayacak.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnagöl

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Chatchu-on Moksri, Sezen Keşkekoğlu, Ajcharaporn Kongyot, Aleksandr Crncevic, Hanife Nur Özaydınlı, Gülce Güçtekin (L), Adlin Kaymaz (L), Ecem Aknam

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Kübra Akman, Isabelle Haak, Derya Cebecioğlu, Chiaka Ogbogu, Aylin Acar (L)

Setler: 17-25, 17-25, 17-25

Süre: 74 dakika (24', 24', 26')

(İHA)

Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi

Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi

Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi

Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türk Hava Yolları, Cumartesi, Sarıyer, Mart, Güncel, Haberler

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