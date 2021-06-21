Lider Aliağaspor FK, İzmirspor'u rahat geçti

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 4. Haftasında sahasında İzmirspor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 3-1 mağlup etti

Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 35'te Enes Bakal, 63'te Özkan Yılmaz ve 76'da Mehmet Çağrı Alpaslan attı. Konuk ekibin tek golünü ise 38'te Tolga Çavdar kaydetti. Güzel oyunu 3 golle süsleyen sarı siyahlılar puanını da 9'a çıkartarak son maç öncesinde gruptaki liderliğini sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tribünden takip etti. Karşılaşmaya daha istekli başlayan ev sahibi takım ilk dakikalardan itibaren rakibine üstünlüğünü hissettirdi. Oyunu kendi sahasında kabullenen konuk ekip ise Aliağaspor FK'nın önde pres ile pasa dayalı oyunu karşısında kendi yarı sahasından çıkmakta zorlandı.

35.dakikada kontratağa çıkan Aliağaspor FK'da kendi sahasından aldığı topla sol taraftan rakip ceza alanına kadar giren Enes Bakal, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

38.dakikada İzmirspor'un sağ kanattan kullandığı ortada topa müdahale edemeyen Aliağaspor FK defansının hatasından faydalanan Tolga Çavdar, topu önünde bulunca takımının beraberlik golünü kaydetti. (1-1) Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

İkinci yarıya da etkili başlayan Aliağaspor FK, ikinci golü Özkan Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle buldu. 63.dakikada sol taraftan ceza alanı içerisine giren Enes Bakal'ın rakibi tarafından düşürülmesiyle orta hakem Emre Koçanalı penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Özkan Yılmaz, yaptığı vuruşla top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

76.dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Batuhan Doğrukıran, topu boştaki arkadaşı Mehmet Çağrı Alpaslan'a çıkardı. Mehmet Çağrı kolay olanı yaptı ve topu filelerle buluşturdu. (3-1) Karşılaşmada başka gol olmayınca Aliağaspor FK, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kaynak: Bültenler