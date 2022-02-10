Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan seçti

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçti.

Libya'da geçtiğimiz sene 24 Aralık'ta yapılması planlanan ve adaylık krizi nedeniyle iptal edilen seçimlerdeki karmaşa devam ederken, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi yeni başbakan seçtiklerini duyurdu.

Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Bliheg yaptığı açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin "hükümete başkanlık etmesi için eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı oybirliğiyle onayladığını" duyurdu.

Tobruk'taki oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmazken, bazı siyasiler seçimlerin zamanında yapılamaması nedeniyle Abdulhamid Dibeybe başknalığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Başbakan Dibeybe, "yeni bir geçiş aşamasını veya paralel otoriteyi kabul etmeyeceğini" ve iktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğini vurguladı.

BM ve Batılı ülkeler, Dibeybe'nin seçimlere kadar görevinde kalmasını istiyor. - TOBRUK

İhlas Haber Ajansı - Politika