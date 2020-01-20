Libya Konferansı sonrası UMH, kararını verdi: Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız

20.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:26

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlaması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sonrası Trablus yönetiminden sert bir açıklama geldi. Tarihi zirveden çıkan sonuca saygı duyduklarını belirten Fayiz es-Serrac, "Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız" dedi.

"HAFTER'LE BİR DAHA MASAYA OTURMAYACAĞIM"

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Serrac'ın açıklamalarını Reuters haber ajansı acil koduyla geçti. Reuters'a konuşan Serrac, dün gerçekleşen zirve ile ilgili konuştu. Serrac, "Berlin'deki ateşkes çağrısına ve siyasi görüşmelere saygı duyuyoruz fakat Hafter'le bir daha masaya oturmayacağım" dedi.

"BÖYLE DEVAM EDERSE DURUM FELAKET BİR HAL ALIR"

Hafter'in kilit konumdaki bazı limanları kapatmasına tepki gösteren Serrac, yabancı güçlerin Hafter'e baskı uygulayıp bunları açtırmazsa bunun korkunç bir sonucu olacağını söyledi. Serrac, "Eğer böyle devam ederse durum felaket bir hal alacak. Umarım yabancı ülkeler bu konuyu yakından takip eder" dedi.