06.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:22

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı almıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı. Bu karar sonrası Libya Dışişleri Bakanı, "Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez" dedi.

72 SAAT SÜRE TANINDI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı. Kararın, Yunanistan'ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya'nın Yunanistan'ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Dendias, daha önce anlaşma metnini kendilerine iletmesi için Libya'ya cuma gününe kadar süre vermiş aksi halde Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edileceğini söylemişti.

LİBYA KARAR TEPKİ GÖSTERDİ

Libya Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan, adaların da kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip oldukları tezini yayarak, son dönemde Girit Adası'nın güneyindeki bölgede uluslararası şirketlere petrol ve doğal gaz arama ruhsatları için ihaleler açmaya başlamıştı. Türkiye'nin buna karşı gösterdiği tepkiye rağmen, Yunanistan AB ve ABD'nin de desteğini alarak, tek taraflı ruhsat dağıtma işine devam ediyordu.

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarına, Türkiye'den karşı atak geldi. Türkiye ile Libya arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalandı. Libya ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile, Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki hatta, karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

Söz konusu anlaşma, Akdeniz'de son dönemde Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak petrol ve doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bunlar için uluslararası şirketlere ruhsat dağıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya koymayı amaçlıyor.