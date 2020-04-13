Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
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Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Dünya

Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Hafter destekçilerini çeşitli uyruklardan ve gruplardan oluşan "ihanet orduları" olarak nitelendirdi. Serrac, "Topraklarımızda ölmeye gönderdiğiniz evlatlarınızı, kimlik belgeleri eşliğinde tabutlarla size geri göndereceğiz" diye konuştu.

13.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:01
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'a yönelik saldırıları destekleyen ülkelere "Evlatlarınızı size tabutlarla geri göndereceğiz" uyarısında bulundu.

HAFTER'E DESTEK VEREN ÜLKELERİ "KOMPLOCU" OLARAK NİTELENDİRDİ

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarına karşılık başlatılan "Barış Fırtınası Operasyonu" çerçevesinde, UMH birliklerinin son günlerde art arda elde ettiği başarıları değerlendirdi. Trablus'a saldırılar düzenleyen Hafter milisleri ile onlara destek veren "komplocu" ülkelere seslenen Serrac, "Topraklarımızda ölmeye gönderdiğiniz evlatlarınızı, kimlik belgeleri eşliğinde tabutlarla size geri göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Serrac, ismini vermediği Hafter destekçisi ülkelerin gönderdiği zırhlı araçların un ufak olduğunu, ele geçirilenlerin de ihanete şahitlik etmesi için savaş müzesinde sergileneceğini ifade etti.

"İHANET ORDULARINA KARŞI SAVAŞ"

Hafter milislerinin Misrata'nın güneyindeki Ebu Kıreyn bölgesine düzenlediği saldırının UMH birlikleri tarafından kahramanca püskürtüldüğünü belirten Serrac, bugün de Trablus'un batısındaki Surman ve Sabrata'da denetimi yeniden sağladıklarını hatırlattı. Hafter'in destekçilerini çeşitli uyruklardan ve gruplardan oluşan "ihanet orduları" olarak niteleyen Serrac, "vatanı için çarpışan" ile "daha fazla ödeyen için savaşan" arasında fark olduğunu vurguladı.

"YERİNDEN EDİLMİŞ İNSANLAR GERİ DÖNECEK"

Tüm ülkede denetimi sağlayacaklarının altını çizen Serrac, "El konulan kentlerimize doğru ilerliyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik haksızlıklara son verilecek, yerinden edilmiş insanlar geri dönecek" ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

UMH birlikleri bugün Hafter'in işgalindeki Sabrata şehri ve Surman beldesinin yanı sıra Trablus'un batısındaki El-Cemil, El-Uceylat ve Rikdalin beldelerinde kontrolü yeniden sağlamıştı.

HAFTER GÜÇLERİNE AĞIR DARBE

Öte yandan, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.

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Dünya Manşet

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