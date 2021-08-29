Libya'dan denize açılan teknedeki 539 göçmen kurtarılarak İtalya'ya getirildi

Akdeniz'de batma riski altında olan bir teknedeki 539 göçmen İtalyan sahil güvenlik güçlerince kurtarılarak Lampedusa adasına götürüldü.

Akdeniz'de batma riski altında olan bir teknedeki 539 göçmen İtalyan sahil güvenlik güçlerince kurtarılarak Lampedusa adasına götürüldü.

Cumartesi günü İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında tespit edilen balıkçı teknesinin Libya'dan yola çıktığı, teknedeki göçmenlerin büyük kısmının Mısır, Fas ve Sahraaltı Afrika ülkelerinden geldiği açıklandı.

Ansa ajansına göre aralarında 3 kadın ve bir çocuğun da bulunduğu göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi batma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Teknedeki göçmenlerin bazılarının vücutlarında şiddete uğradıklarını gösteren izlere rastlandı. Bu kişilerin Libya'da tutuldukları göçmen merkezlerinde işkenceye uğradıkları şüphesiyle İtalya'nın Agrigento Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

539 göçmenin götürüldüğü Lampedusa adasının Belediye Başkanı Toto Martello, bunun son dönemde bir gün içinde adaya getirilen en fazla göçmen sayılarından biri olduğunu belirtti.

İtalyan basınına göre, başka teknelerle birlikte bir gün içinde ulaşan göçmen sayısı yaklaşık 800'e ulaştı.

'Lampedusa yalnız bırakıldı'

Lampedusa Belediye Başkanı Martello, İtalya'nın Libya'ya en yakın noktası olan adanın göç ve insani yardım konusunda yalnız bırakıldığından şikayet etti. Martello son günlerde uluslararası toplumun ilgisinin Afganistan'a yönelmiş olmasına hak verdiğini ancak "insan haklarının her gün ihlal edildiği başka bölgelerin de unutulmaması gerektiğini" belirtti.

Belediye Başkanı, "Her insan daha iyi bir yaşam sürme imkanına sahip olmalı, özellikle de kendi ülkesindeki koşullar buna elvermiyorsa. Ama aynı zamanda Lampedusa gibi sınır bölgelerini desteklemek için özel araç ve önlemler gerekiyor" dedi ve Avrupa Birliği'ne göç politikalarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Yaklaşık 6 bin nüfuslu Lampedusa adası, Kuzey Afrika kıyılarından denize açılarak Orta Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler için başlıca limanlardan biri durumunda. Adadaki 250 kişi kapasiteli göçmen merkezinde halen yaklaşık 1400 göçmenin barındığı belirtiliyor.

Cumartesi günü Lampedusa'ya ulaşan göçmenlerin büyük kısmının Covid testi gibi sağlık kontrollerinin ardından Sicilya adasındaki Pozzallo göçmen kabul merkezine taşınması planlanıyor.