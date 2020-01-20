: Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus çevresinde ateşkesi ihlal ediyor

20.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:40

Libyalı taraflar Berlin Konferansı'nda sahadaki ateşkese bağlı kalacakları vaadinde bulunsa da başkent Trablus çevresinden patlama sesleri gelmeye devam ediyor.

KONFERANS SÜRERKEN ATEŞKESİ BİR KEZ DAHA İHLAL ETTİLER

Öte yandan darbeci Hafter'e bağlı milisler, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sırasında da ateşkesi ihlal etti.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

LİBYA'NIN GÜNEYİNDEKİ PETROL SAHASINI KAPATTILAR

Hafter yanlıları, Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemini durdurdu. Petrol sahasındaki yetkililerden alınan bilgiye göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlılarının petrol sahasını Zaviye Limanı'na bağlayan hattaki vanalardan birini kapatması nedeniyle petrol pompalama işlemi durduruldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu