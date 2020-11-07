Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi

07.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:47
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstifan dengeleri değiştirir, Libya'nın sana ihtiyacı var" deyince ekim ayı sonunda istifa edeceğini duyuran Libya Başbakanı Serrac, kararını askıya aldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vazgeçirdiği belirtildi. Ekim ayı sonunda istifa edeceğini duyuran Libya Başbakanı Serrac, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmişti.

BU İSTİFANIN SIRASI DEĞİL

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'a "Şu an istifa etmen Libya'da dengeleri değiştirir. Libya halkının sana ihtiyacı var. Bu istifanın sırası değil" dediği öğrenildi. Bunun üzerine, bu kararını tekrar değerlendireceğini ifade eden Serrac, Trablus'a döndükten sonra istifa etmekten vazgeçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, Serrac'ın tercihine saygı duyulmakla birlikte önemli olanın Trablus Hükûmeti'ndeki yapıyı sağlam tutmak olduğunun aktarıldığını belirtti.

Erdoğan ve Serrac görüşmesinde ayrıca, Türkiye'nin Libya'daki askerî varlığıyla ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Libya'nın savaş sonrası ihya edilmesine katkı sunacak projeler değerlendirildi. Türk iş adamlarının Libya'daki yatırımlarıyla ilgili atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Libya'ya gitmesi planlanıyor. Erdoğan, en son 2011 yılında Libya'yı ziyaret etmişti.

İlgili Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Orhan Veli Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Karar Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 10:47:24. #1.14#
title