Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı

04.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:10

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin doğusundaki Sirte kentinde sivil alanları hedef aldı.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter destekçisi BAE'nin, Sirte kentinde silahlı insansız hava aracı ile (SİHA) iki saldırı düzenlediği belirtildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Sirte'yi Koruma ve Güvenliği Sağlama Gücü Sözcüsü Taha Hadid de yaptığı açıklamada, BAE'nin düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığını kaydetti.

BAE, HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

TEZKERE KABUL EDİLMİŞTİ

Libya'ya Türk askeri göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanmıştı. Tezkere 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edilmişti.

LİBYA'DAKİ DURUM NE?

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

Kaynak: AA