Liberya'da bir kilisede çıkan izdihamda 29 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Liberya'da bir kilisede çıkan izdihamda 29 kişi hayatını kaybetti

Liberya'da bir kilisede çıkan izdihamda 29 kişi hayatını kaybetti
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da bir kilisede çıkan izdihamda 29 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olmak üzere çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kilisedeki ölümcül izdihamın sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kilisede düzenlenen dini festivalde oluşan izdihamda ilk belirlemelere göre 29 kişi yaşamını yitirdi.

Enformasyon Bakan Yardımcısı Jalawah Tonpo, bir radyoya yaptığı açıklamada, başkent Monrovia'nın yakınlarındaki New Kru bölgesindeki kilisede bütün gece süren ibadet etkinliği sırasında izdiham yaşandığını söyledi.

İzdihama neyin sebep olduğunu belirtmeyen Tonpo, "Doktorlar, olayda 29 kişinin öldüğünü ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaralılar olduğunu söyledi" diye konuştu.

Liberya Polis Sözcüsü Moses Carter da bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Carter, olayda ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Batı Afrika, Monrovia, Liberya, Güncel, Haber

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