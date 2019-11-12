Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

120 megavat kurulu güce sahip olan Liberya bayraklı enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

12.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:06
Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

120 megavat kurulu güce sahip olan bayraklı enerji gemisi ' Powership İbrahim Bey', 'ndan geçti.


Karadeniz Holding'e ait olan enerji genisi, Togo'nun Lome Limanı'ndan Yalova'ya doğru hareket ediyor. 179 metre uzunluğundaki 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', saat 12: 00 sıralarında Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti. Dev enerji gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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