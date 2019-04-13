Li Keqiang: "16+1" Ticari İşbirliği Güçlendirilmeli

Li Keqiang dün, Hırvantistan'ın Dubrovnik kentinde 16 Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin liderleriyle birlikte "9. Çin-Orta ve Doğu Ülkeleri Ekonomik ve Ticari Forumu"nun açılışına katıldı.

Li Keqiang açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl küresel ticaretin artış hızının yavaşladığı bir ortamda Çin ile söz konusu 16 ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 21 artarak, yeni bir rekora imza attığını ve karşılıklı işbirliğinin geniş bir ufka sahip olduğunu hatırlattı.

Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifinin 16 ülkenin kalkınma stratejileriyle kaynaşmasını sağlamayı arzuladığını vurgulayan Li Keqiang, "16+1" ekonomik ve ticari işbirliğini genişletip, derinlemesine ilerletmeye hazır olduklarını vurguladı.

Başbakan Li, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ticari kolaylığın arttırılması, ticarette yeni büyüme noktaları oluşturulması, yatırımların arttırılarak endüstriyel işbirliğinin derinleştirilmesi ve altyapı inşasının ilerletilerek bağlanırlığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise, taraflardan forum aracılığıyla ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmesini istediğini dile getirdi.

Li ve Plenkovic daha sonra, "16+1 KOBİ'ler Koordinasyon Mekanizması"nın resmi web sitesinin açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan, foruma iştirak eden bütün liderler, "16+1" eğitim işbirliği fuarına da katıldı.

Forumun açılış törenine Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin hükümet ve iş çevrelerinden binden fazla temsilci katıldı.

Kaynak: Bültenler