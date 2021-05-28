Leylim Ley sözleri | Leylim Ley Türküsünün sözleri nelerdir? Leylim Ley yazarı kimdir? Şarkı sözleri kime ait?
Leylim Ley sözleri Sabahattin Ali'ye aitken bestesi ise Zülfü Livaneli'ye aittir. Leylim Ley Türküsünü birçok sanatçı seslendirmiştir. Bunların başında İbrahim Tatlıses gelmektedir. Peki, Leylim Ley sözleri nedir? Leylim Ley türkü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Leylim Ley Türküsünü seslendiren sanatçılar kimlerdir? Leylim Ley sözlerini kim yazdı? Leylim Ley bestesi kime ait? Leylim Ley kime yazıldı? Leylim Ley hikayesi nedir? Leylim Ley sözleri, Leylim Ley şarkı sözleri, Leylim Ley türkü sözleri!
LEYLİM LEY SÖZLERİ
Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni kır beni
Götür tozlarımı burdan ırağa
Yarin çıplak ayağına sür beni
Leylim ley leylim ley
*****
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Leylim ley leylim ley
*****
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni
Leylim ley leylim ley
LEYLİM LEY TÜRKÜSÜ HAKKINDA BİLGİLER
- Leylim Ley yazarı kim : Sabahattin Ali
- Leylim Ley bestesi kime ait : Zülfü Livaneli
Leyim Ley, Zülfü Livaneli'nin 1975 tarihli "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" albümünde yer alan bir türküdür.
Bestesi Zülfü Livaneli'ye aittir. Türkünün üç dörtlükten oluşan sözleri, Sabahattin Ali'nin Ses (1937) adlı hikaye kitabına adını veren "Ses" hikâyesinde yer alır. Hikâyenin kahramanı yol amelesi Sivaslı Ali, çadırının önünde durup saz çalıp, bu türküyü söyler. Zülfü Livaneli, hikâyeyi okurken bu türkünün sözlerinden çok etkilendiğini ve bestelediğini açıklamıştır.
LEYLİM LEY SESLENDİREN SANATÇILAR KİMLERDİR?
Eseri seslendirilen sanatçılar:
- İbrahim Tatlıses,
- Edip Akbayram,
- Zerrin Özer,
- Leman Sam,
- Zara,
- Özdemir Erdoğan,
- Arda Kural,
- Ömür Gedik