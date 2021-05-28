Leylim Ley sözleri | Leylim Ley Türküsünün sözleri nelerdir? Leylim Ley yazarı kimdir? Şarkı sözleri kime ait?
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Leylim Ley sözleri | Leylim Ley Türküsünün sözleri nelerdir? Leylim Ley yazarı kimdir? Şarkı sözleri kime ait?

Leylim Ley sözleri | Leylim Ley Türküsünün sözleri nelerdir? Leylim Ley yazarı kimdir? Şarkı sözleri kime ait?
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Leylim Ley sözleri Sabahattin Ali'ye aitken bestesi ise Zülfü Livaneli'ye aittir. Leylim Ley Türküsünü birçok sanatçı seslendirmiştir. Bunların başında İbrahim Tatlıses gelmektedir. Peki, Leylim Ley sözleri nedir? Leylim Ley türkü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Leylim Ley Türküsünü seslendiren sanatçılar kimlerdir? Leylim Ley sözlerini kim yazdı? Leylim Ley bestesi kime ait? Leylim Ley kime yazıldı? Leylim Ley hikayesi nedir? Leylim Ley sözleri, Leylim Ley şarkı sözleri, Leylim Ley türkü sözleri!

LEYLİM LEY SÖZLERİ

Döndüm daldan kopan kuru yaprağa

Seher yeli dağıt beni kır beni

Götür tozlarımı burdan ırağa

Yarin çıplak ayağına sür beni

Leylim ley leylim ley

*****

Ayın şavkı vurur sazım üstüne

Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne

Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne

Ay bir yandan sen bir yandan sar beni

Leylim ley leylim ley

*****

Yedi yıldır uğramadım yurduma

Dert ortağı aramadım derdime

Geleceksen bir gün düşüp ardıma

Kula değil yüreğine sor beni

Leylim ley leylim ley

LEYLİM LEY TÜRKÜSÜ HAKKINDA BİLGİLER

  • Leylim Ley yazarı kim : Sabahattin Ali
  • Leylim Ley bestesi kime ait : Zülfü Livaneli

Leyim Ley, Zülfü Livaneli'nin 1975 tarihli "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" albümünde yer alan bir türküdür.

Bestesi Zülfü Livaneli'ye aittir. Türkünün üç dörtlükten oluşan sözleri, Sabahattin Ali'nin Ses (1937) adlı hikaye kitabına adını veren "Ses" hikâyesinde yer alır. Hikâyenin kahramanı yol amelesi Sivaslı Ali, çadırının önünde durup saz çalıp, bu türküyü söyler. Zülfü Livaneli, hikâyeyi okurken bu türkünün sözlerinden çok etkilendiğini ve bestelediğini açıklamıştır.

LEYLİM LEY SESLENDİREN SANATÇILAR KİMLERDİR?

Eseri seslendirilen sanatçılar:

- İbrahim Tatlıses,

- Edip Akbayram,

- Zerrin Özer,

- Leman Sam,

- Zara,

- Özdemir Erdoğan,

- Arda Kural,

- Ömür Gedik

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Leylim Ley sözleri | Leylim Ley Türküsünün sözleri nelerdir? Leylim Ley yazarı kimdir? Şarkı sözleri kime ait? - Haberler
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