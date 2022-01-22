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Leyla Tanlar Galatasaray'a üye oldu

Leyla Tanlar Galatasaray'a üye oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Paramparça' dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Leyla Tanlar, Galatasaray'a üye oldu. Oyuncu, üyelik kartını Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan aldı. İşte detaylar...

Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Alina Boz'la başrolünü paylaştığı 'Paramparça' dizisiyle şöhreti yakalayan Leyla Tanlar, Galatasaray'a üye oldu. Oyuncu, üye kartını Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas'tan aldı. Tanlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşıp, "Başkanım" diye yazdı. Saçını siyah yapan Tanlar'a hayranlarından mesaj yağdı.

Leyla Tanlar Galatasaray'a üye oldu

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Nurgül Yeşilçay, Burak Elmas, Galatasaray, Alina Boz, Magazin, Haber

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