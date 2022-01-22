Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Alina Boz'la başrolünü paylaştığı 'Paramparça' dizisiyle şöhreti yakalayan Leyla Tanlar, Galatasaray'a üye oldu. Oyuncu, üye kartını Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas'tan aldı. Tanlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşıp, "Başkanım" diye yazdı. Saçını siyah yapan Tanlar'a hayranlarından mesaj yağdı.

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