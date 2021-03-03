Leyla Bilginel: Para benim uşağım
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Leyla Bilginel: Para benim uşağım

03.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:31
Leyla Bilginel: Para benim uşağım

Maske takmadığı dikkat çeken eski oyuncu, "Ben yürürken maske takmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama kapalı ortamda kendimi korumak için takıyorum" diye konuştu.

Maske takmadığı dikkat çeken eski oyuncu, "Ben yürürken maske takmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama kapalı ortamda kendimi korumak için takıyorum" diye konuştu.

GELECEĞİ BEN KURTARACAĞIM

Artık ticaretle uğraştığını belirten Bilginel, "Kendimi ticarete attım ve geleceği ben kurtaracağım. Dünyanın her yerinden tohum topluyorum, bu dünya için organik yiyeceği devam ettireceğim. Büyük bir projem daha var ama onun için milyon dolarlar lazım, ben de evimi sattım. Para lazım ama ben paraya 'gel' derim gelir, 'git' derim gider. Para benim uşağım gibi" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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