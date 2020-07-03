Leyla Aydemir davası 2 Ekim'e ertelendi
Leyla Aydemir davası 2 Ekim'e ertelendi Ağrıda iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane Köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir Davası 2 Ekim tarihine ertelendi.
03.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:10
Leyla Aydemir davası 2 Ekim'e ertelendi
AĞRI - Ağrıda iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane Köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir Davası 2 Ekim tarihine ertelendi.
2 yıl önce ağrının Bezirhane köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 4. Duruşmasında dava ertelenerek 2 Ekim 2020 tarihine ertelendi.
Kaynak: İHA