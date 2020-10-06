Leyla Abdullayeva kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Azerbaycanlı diplomat olan Leyla Abdullayeva bazı açık oturum programlarında konuşmacı olarak yer alıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Leyla Abdullayeva kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Diplomat Leyla Abdullayeva kimdir en çok merak edilen kişilerden birisidir. Açık oturum programında konuşan Leyla Abdullayeva ne iş yapıyor? Kaç yaşında, aslen nerelidir?

LEYLA ABDULLAYEVA KİMDİR?

Leyla Abdullayeva 1981Bakü doğumlu, Azerbaycanlı diplomat, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın servisi başkanı.

Leyla Abdullayeva doğum tarihi : 1981

Leyla Abdullayeva kaç yaşında : 39 yaşında

Leyla Abdullayeva mesleği ne : Diplomat

Leyla Abdullayeva nereli : Azerbaycan

LEYLA ABDULLAYEVA HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Leyla Abdullayeva 1981 yılında Bakü'de doğdu. Bakü'de ve Bakü Devlet Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Üniversitesi , Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde okuduğu lisans ve lisansüstü düzeylerde orta öğretim almıştır.

2002 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmaktadır. Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca, Azerbaycan'ın bölgesel örgütlere katılımından, özellikle bu örgütlerle siyasi ve güvenlik işbirliği alanında bölgesel güvenlikten sorumluydu . O görev Temsilciliği bir diplomat olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin NATO ve Büyükelçiliği Azerbaycan Cumhuriyeti Krallığı arasında Belçika ve hiç Temsil Avrupa Birliği . Daha önce Dışişleri Bakanlığı'nda Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı (AIDA) Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Leyla Abdullayeva, 9 Temmuz 2018 tarihinde "Diplomatik Hizmette Üstün Hizmet" madalyası ile ödüllendirildi. 4 Ekim 2018'de Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı olarak atandı ve şu anda bu görevi sürdürüyor.

Leyla Abdullayeva evli ve iki çocuğu vardır.