Leyla Abdullayeva kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, ne iş yapıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Leyla Abdullayeva kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, ne iş yapıyor?

06.10.2020 00:37 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:40
Leyla Abdullayeva kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Azerbaycanlı diplomat olan Leyla Abdullayeva bazı açık oturum programlarında konuşmacı olarak yer alıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Leyla Abdullayeva kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Diplomat Leyla Abdullayeva kimdir en çok merak edilen kişilerden birisidir. Açık oturum programında konuşan Leyla Abdullayeva ne iş yapıyor? Kaç yaşında, aslen nerelidir?

LEYLA ABDULLAYEVA KİMDİR?

Leyla Abdullayeva 1981Bakü doğumlu, Azerbaycanlı diplomat, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın servisi başkanı.

Leyla Abdullayeva doğum tarihi : 1981

Leyla Abdullayeva kaç yaşında : 39 yaşında

Leyla Abdullayeva mesleği ne : Diplomat

Leyla Abdullayeva nereli : Azerbaycan

LEYLA ABDULLAYEVA HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Leyla Abdullayeva 1981 yılında Bakü'de doğdu. Bakü'de ve Bakü Devlet Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Üniversitesi , Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde okuduğu lisans ve lisansüstü düzeylerde orta öğretim almıştır.

2002 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmaktadır. Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca, Azerbaycan'ın bölgesel örgütlere katılımından, özellikle bu örgütlerle siyasi ve güvenlik işbirliği alanında bölgesel güvenlikten sorumluydu . O görev Temsilciliği bir diplomat olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin NATO ve Büyükelçiliği Azerbaycan Cumhuriyeti Krallığı arasında Belçika ve hiç Temsil Avrupa Birliği . Daha önce Dışişleri Bakanlığı'nda Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı (AIDA) Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Leyla Abdullayeva, 9 Temmuz 2018 tarihinde "Diplomatik Hizmette Üstün Hizmet" madalyası ile ödüllendirildi. 4 Ekim 2018'de Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı olarak atandı ve şu anda bu görevi sürdürüyor.

Leyla Abdullayeva evli ve iki çocuğu vardır.

İlgili Haberler

Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
Emin Çapa kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emin Çapa biyografisi ve hakkında bilgiler
Emin Çapa kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emin Çapa biyografisi ve hakkında bilgiler
Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu
Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Ayhan Bilgen Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Esra Erol Beren Saat Ali Sürmeli Hatice Çarpar
Spor Tisserand Can Bartu Gökhan Töre Fırat Aydınus Steven Gerrard
Daha Fazla Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Leyla Abdullayeva kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, ne iş yapıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 00:40:29. #1.15#
title